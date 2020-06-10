Doğada asansör tartışması

Mersin Silifke’de bulunan Cennet ve Cehennem mağaraları için 2018 yılında bir proje hazırlandı. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan projeye, 10 milyon liralık bütçe ayrıldı. Proje kapsamında engelli ve yaşlı turistler için 75 metre derinliğindeki Cennet Mağarası’na asansör, 130 metre derinliğindeki Cehennem Mağarası’na ise cam seyir terası yapılması kararlaştırıldı. 452 basamaklı bir merdivenle ulaşılabilen Cennet Mağarası’na çelik konstrüksiyondan bir asansör, Cehennem Mağarası’na ise cam ve çelikten bir seyir terası yapıldı. Cennet’e yapılan asansörün fotoğrafları sosyal medyada paylaşılınca proje eleştirildi.

Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu yöneticilerinden arkeolog Nezih Başgelen konuyla ilgili şöyle konuştu: “Buralar hem doğal hem de kültürel miras açısından ülkemizin önde gelen değerleridir. Göründüğü kadarıyla Cennet Mağarası’na kondurulan bu her türlü estetikten yoksun çelik yığını asansörle kaş yapalım derken tam anlamıyla göz çıkarılmıştır”

‘KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL’

Asansör ile ilgili bölgeye gidip incelemede bulunacaklarını söyleyen Mimarlar odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Özcan Karadağ ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yapılan çalışmanın kabul edilemeyeceği aşikardır. Elbette bölgenin, kullanımı kolaylaştırmak için bir asansör gibi araçların kullanılması doğrudur. Fakat maliyet olarak da makul seviyenin çok üstünde olan, bölge jeolojisine zarar veren, adeta bir demir yığını ile yapılması tarafımızca kabul edilebilir değildir.”

LÜTFİ ELVAN’IN AÇIKLAMASI

Projeyi, ‘2017 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’ kapsamında hazırladıklarını söyleyen dönemin Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, proje için 2018’de Anadolu Ajansı’na, “Cennet-Cehennem, birçok insanın ziyaret ettiği bir turizm bölgesi. Burada da çok ciddi eksiklikler var. İniş çıkış çok zordu. Buraya bir asansör ve seyir terası yapıyoruz. Aşağı yukarı 10 milyon liralık bir proje geliştirdik. Orayı daha da zenginleştiriyoruz, görkemli hale getiriyoruz” demişti.