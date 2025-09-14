×
Doğacak çocuğunu göremeden şehit oldu

#Trafik Kazası#Şehit#Jandarma
KÜTAHYA - Çavdarhisar karayolu Göynükören Kavşağı yakınında Abdullah D. idaresindeki 43 ABU 899 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeritte yol kontrolü yapan jandarma trafik personeli Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e (26) çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Yeşil’in olay yerinde şehit olduğunu belirledi.

Yeşil’in eşinin ikinci çocuğuna hamile olduğu ve 3 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi. Bu arada, yaralanan otomobil sürücüsünün eşi Rukiye ile çocukları Ruveyda ve İsmail D. ise sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Abdullah D. ise gözaltına alındı.  

BAKAN YERLİKAYA’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milletimizin başı sağ olsun. Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun” ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada da şehide Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

 

 

