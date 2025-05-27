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Doğa yürüyüşünde kayboldu

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#ÇANAKKALE#Adil Bartu#Gürleyik Şelalesi
Doğa yürüyüşünde kayboldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 07:00

ÇANAKKALE’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu (61), önceki gün beraberindeki grup ile Ayvacık’taki Gürleyik Şelalesi yakınlarında doğa yürüyüşüne çıktı.

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2 çocuk babası Bartu, bir süre sonra gruptan ayrıldı. Bartu’yu göremeyen arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye yönlendirilen jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarından sonuç çıkmadı. Dün sabah çevre illerden gelen takviye 100 kişilik ekiple arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

cesedi bulundu

Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin bölgede, dalgıçların şelaledeki çalışmaları sürerken Bartu’nun cesedi kaybolduktan 27 saat sonra dün akşam şelale yakınında bulundu. 

 

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#ÇANAKKALE#Adil Bartu#Gürleyik Şelalesi

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