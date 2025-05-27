Doğa yürüyüşünde kayboldu

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2 çocuk babası Bartu, bir süre sonra gruptan ayrıldı. Bartu’yu göremeyen arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye yönlendirilen jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarından sonuç çıkmadı. Dün sabah çevre illerden gelen takviye 100 kişilik ekiple arama çalışmaları yeniden başlatıldı.
cesedi bulundu
Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin bölgede, dalgıçların şelaledeki çalışmaları sürerken Bartu’nun cesedi kaybolduktan 27 saat sonra dün akşam şelale yakınında bulundu.