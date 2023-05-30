Doğa yürüyüşünde ayak bileği kırılan ABD'li turisti, 2 saat sedyeyle taşıdılar

Güncelleme Tarihi:
Fethiye'ye bir süre önce tatile gelen ABD vatandaşı Cladue Norris Stulting, dün öğle saatlerinde, Kaya Mahallesi'ndeki Gemiler Adası yakınlarında doğa yürüyüşüne çıktı. Saat 17.00 sıralarında Stulting, ayağını burkup, düştü. Stulting, cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşıp, yardım istedi. Ölüdeniz Mahallesi'nde konuşlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik arama çalışması sonucu Stulting'e ulaştı.
Ayak bileğinde kırık olduğu tespit edilen Stulting, ilk müdahalesi UMKE ekipleri tarafından yapılıp, sedyeye alındı. JAK Timi patika yoldan Stulting'i sedyeyle 2 saat taşıyarak Gemiler Koyu'na getirdi.
Buradaki Sahil Güvenlik botuyla sağlık ekibine ulaştırılan Stulting, kara ambulansına nakledilip hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Stulting'in kırılan ayak bileğinin alçıya alındığı bildirildi. (DHA)