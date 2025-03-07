Doğa rehberi Faik Kayhan anlattı: Orman Ece’yi nasıl yuttu

Haberin Devamı

Tüm Türkiye 4 gün boyunca yüreği ağzında Belgrad Ormanı’ndaki arama çalışmalarını takip etti. Pazar günü yürüyüş yapmak için gittiği ormanda kayıplara karışan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel’in sağ salim bulunması içindi dualarımız. Ve önceki gece saat 01.15 sıralarında geldi müjdeli haber. Ece çalıların kenarında bulundu ve çok şükür ki yaşıyordu.

AĞAÇLAR BİRBİRİNE BENZER

Sevince boğulduk bu güzel haberle. Ama soru işaretleri de zihnimizi kurcaladı. Megakentin ortasındaki bir ormanda bir insan nasıl olur da kaybolurdu? Bu soruyu profesyonel doğa rehberi Faik Kayhan’a sorduk. İşte Kayhan’ın ormana gidecek herkese rehber niteliğindeki açıklamaları: “Belgrad Ormanı çok büyük bir alan, kaybolmak mümkün. Ağaçların arasında yönünüzü kaybedebilirsiniz. Çünkü her yer, her ağaç birbirine benzer. Yönünüzü bulamaz hale gelebilirsiniz. Ece Gürel peyzaj mimarı, ağaçların türlerini bilebilir ama bu kaybolmasına engel değil. Eğer bir kişi ormanı çok iyi bilmiyorsa orman onu yutar, kaybolur gider.

Haberin Devamı

ÇEMBERLER ÇİZİP DURMUŞ

Ece Gürel’in hatası, yürüyüşe gittiği ormanı tanımaması. Kaybolduğunu anladığında hep aynı yöne yürümeliydi. Yön tayin edemediği için geniş çemberler çizerek yürüdüğü anlaşılıyor. Bu büyük bir hata. Dereleri takip etseydi göletlere rastlardı. Göletlerin çevresinde yol veya patika olur. Hep kuzeye yürüseydi 3’üncü köprünün otoyoluna rastlardı. Şehir merkezine bu kadar yakın bile olsa çok deneyimli olmadığından, doğada tek başına yürümesi pek çok risk barındırıyordu. Öncelikle bunu yapmaması gerekiyordu.

ÖLÜM RİSKİ ÇOK YÜKSEKTİ

Üstünde montu yoksa ve sıcaklık eksi derecelere düşmüşse ne olacağı kişiden kişiye değişir ama ıslaklık, rüzgar gibi durumlara göre ölüm riski çok yüksektir. Bir insan susuz 3 gün kadar yemeksiz 1 hafta kadar yaşayabilir ama bu çok değişkendir. Hem kişiye göre hem de ortama göre farklılık gösterebilir. Bir insan ne kadar yürür? Ben 24 saat yürüyebilirim. Ama bu kişinin kondisyonu ve çevre koşullarına göre çok değişebilir.”

Öte yandan Gürel’in kaybolduğunda üzerinde olan kıyafetler, Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere teslim alınarak Gültepe Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Haberin Devamı

DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE NELER YAPILMALI

Faik Kayhan, doğa yürüyüşlerinde belli bir deneyim kazandıktan sonra neler yapılması gerektiğini ise şöyle aktardı:

* Gittiğinizden/döndüğünüzden ve programınızdan mutlaka birilerini haberdar etmelisiniz.

* Gittiğiniz yerin kuzeyinde, güneyinde ve diğer yönlerde ne var kabaca bilmelisiniz.

* Telefon bataryanız dolu olmalı ve ek ‘powerbank’ bulundurmalısınız. Ayrıca telefonunuz için su geçirmez bir kılıf taşımalısınız. Bir navigasyon programı kullanmayı öğrenmek çok işinize yarayacaktır.

* Hava nasıl olursa olsun mutlaka bir yağmurluk tercihen su geçirmez panço taşımalısınız. Yürürken terletmeyecek kadar hafif ve terleseniz ya da ıslansa bile çabuk kuruyacak sentetik kıyafetler giymek gerekir.

Haberin Devamı

* Bir fener, küçük bir çakı, mutlaka bir düdük, gerektiğinde ateş yakmak için tutuşturucu tablet ve kibrit/çakmak ve yedek kıyafet taşınmalı.

ECE GÜREL’İ İLK GÖREN GÖNÜLLÜ: VÜCUDU BUZ KESMİŞTİ, TİTRİYOR VE İNLİYORDU









Ece Gürel’i bulan Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) gönüllüsü Turan Altun, ilk anları anlattı: “Dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ama 72 saat dolduğu için vücudu artık tamamen buz kesmişti. Termal battaniyeyi üzerine serdik, montlarımızı verdik. Vücudu ısındıktan 6 dakika sonra ses vermeye ve bağırmaya başladı. Kendinde olduğunu hissettik, bağırması da bunun göstergesiydi. Daha çok mutlu olduk. Normal yola kadar 2 kilometre taşıdık. Ece Hanım, bulunduğumuz alandaki yeşillikle beslenmiş olabilir. Ormanlarda doğal beslenebileceğiniz yaban otlar var. Bunlarla her türlü beslenilebilir.”

Haberin Devamı

BUNUN ADI MUCİZE

Ekibin lideri Hüseyin Karadayı da yapılan müdahaleyle ilgili şunları söyledi: “Eğimli bir arazideydik, bir inilti duyduk. Hemen sesin geldiği yere koştuk. Çalıların yanında yere uzanmış vaziyetteydi. Herhangi bir tepkisi yoktu ilk gördüğümüzde. Termal battaniyeye sarıp üzerine montlarımızı attık. Vücut ısısını yükseltince kendisine geldi. Bizi duymaya ve sorularımıza cevap vermeye başladı. Gece havanın -1’e kadar düşmüş olması nedeniyle zamanımızın kalmadığını biliyorduk. O yüzden bir an evvel bulmamız lazımdı. 4. günde bir kişinin bu şartlarda sağ olarak bulunması mucize. Bu mucizeyi bizim yakalamış olmamız bizi çok mutlu etti, bütün ekip sevince boğuldu.”

Haberin Devamı

KALBİ DURDU GERİ GELDİ



Ece Gürel, ilk müdahalenin ardından Maslak’ta bulunan Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede kalbi duran ve kalp masajı ile tekrar hayata döndürülen Gürel, yoğun bakıma alındı ve hayati tehlikesi devam ediyor. İlk muayenede herhangi bir darp ve cinsel istismar izine rastlanmadı.

EŞİ HABERİ BÖYLE ALDI









Eşinin sağ olarak bulunduğu haberini telefonla alan Sezer Gürel, gözyaşlarına boğuldu: “Herkesten Allah razı olsun. Biz üşüdük, donduk. O günlerce neler yaptı? Eşimin fotoğrafını gördüm, çok rahatladım. Bir daha yanından ayrılmam. Ona bir soru daha sormam, onu bir daha bırakmam” dedi.

BAKAN’DAN TEŞEKKÜR



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti: “Bu çalışmalara 278 personel, K-9 köpekleri ve dalgıçlarımız katıldı. Rabbimden kendisine acil şifalar diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum.”