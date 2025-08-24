Doğa, kültür ve lezzetin buluşma noktası oldu: Turizmin yeni gözdesi... ‘Bölgedeki huzurun ve güvenliğin zirvede olduğunun göstergesi’

Haberin Devamı

Birçok kişi için sadece haritada doğunun en ucunda bir şehir gibi görünen Hakkari, bambaşka bir yüzünü gösterdi bana. “Bir Anadolu Şenliği Festivali: Hakkari” adıyla düzenlenen festival, sadece bir etkinlik değil, adeta bir umut mesajıydı.



Festivalin ismindeki “bir” kelimesi bile aslında çok şey anlatıyor: Birlik, bütünlük, dayanışma... Anadolu’nun dört bir yanından gelen insanların buluştuğu bu şenlik, kültürün, sanatın ve ortak duyguların gücüyle hepimizi aynı çatı altında buluşturdu.



HUZURUN, DOĞANIN VE KÜLTÜRÜN MERKEZİ OLMA YOLUNDA GÜÇLÜ ŞEKİLDE İLERLİYOR



Şenliğin amacı açıktı: Şehri kalkındırmak, bölge insanının yüzünü güldürmek ve Hakkari’nin potansiyelini ortaya koymak. Bir zamanlar yalnızca terör haberleriyle anılan bu coğrafya, artık huzurun, doğanın ve kültürün merkezi olmuş durumda.



Festival boyunca gördüğüm manzaralar, tanıştığım insanlar ve hissedilen enerji tarifsizdi. Göz alabildiğine uzanan dağlar, büyüleyici Zap Vadisi, şelaleleri ve tertemiz havasıyla Hakkari, adeta ‘gizli kalmış bir cennet’ gibi… Her karede ayrı bir güzel hikâye, her sokakta ayrı bir sıcaklık vardı. Bu topraklarda yaşayan insanların misafirperverliği ve içtenliği, yaşanan her anı daha da anlamlı kıldı.





Zap Vadisi’ne yukarıdan bakan Seyir Terası, gökyüzüyle vadi arasında kurulan büyülü bir pencere gibi. Uçsuz bucaksız dağlar, serin rüzgârlar ve Zap Suyu’nun dingin akışı eşliğinde, Hakkari’nin nefes kesen manzarasını izlemek burada bambaşka bir deneyime dönüşüyor.

İKİ HAFTA BOYUNCA HAKKARİ’DE ARDINDAN DA ŞIRNAK, TUNCELİ, BİTLİS VE BİNGÖL’DE ŞENLİK DEVAM EDECEK

HAKKARİ ARTIK TURİZMDEKİ İDDİASIYLA DA ADINDAN SÖZ ETTİRECEK

Zap Vadisi’nin sadece manzarası değil, çevresi de büyüleyici bir güzelliğe sahip.

ULAŞIM ALTYAPISI DAHA DA GÜÇLENİYOR, TURİZMDE İSE GÜÇLÜ ŞEKİLDE YOL ALINIYOR







Özellikle kültür turizmine ve doğal güzelliklere önem veren Uzak Doğulu turistler için Hakkari, sıra dışı ve unutulmaz bir deneyim sunabilir. Bu nedenle turizm pazarında ilk hedef Uzak Doğu ülkeleri olarak belirlendi.







Ulaşım altyapısına yönelik önemli adımlar da atılıyor. Van-Hakkari arasında ikinci tünel çalışması sürerken, bu proje sayesinde yolculuk süresi daha da kısalacak. Aynı zamanda şehir içi ve çevresindeki yolların iyileştirilmesi yönünde çalışmalar başladı; bu da bölgeye ulaşımı daha konforlu hale getirecek.



Her yıl 50 binden fazla turist Hakkari’yi ziyaret ediyor. Bu ziyaretçilerin büyük kısmı kampçılık ve dağcılık faaliyetleri için şehre geliyor. Önceki yıllarda şehirdeki otellerde konaklayan kişi sayısı oldukça azdı; ancak son bir-iki yılda otellerin tamamen dolması ve ilginin artması turizmin hızla geliştiğini de gösteriyor.



Ayrıca Zap Vadisi’ne benzeyen birçok doğal vadiye sahip olan Hakkari, rafting gibi doğa sporları için de uygun alanlar sunuyor.







MUTFAĞIYLA DA BÜYÜLEYEN BİR ŞEHİR



Hakkari, yalnızca dağlarıyla, doğasıyla değil, mutfağıyla da büyüleyici bir şehir. Burada tattığım her lezzet, bölgenin köklü kültürünün ve binlerce yıllık birikiminin adeta damakta yankılanan bir yansımasıydı.





Ceviz reçeli



Özellikle ceviz reçeli… Böyle bir aromayı başka yerde bulmak zor. Doğaba'nın o yoğun kıvamı ve baharat dengesi, insana sadece lezzeti değil, hikâyesini de sunuyor. Kris; hem sade hem derin, çok yönlü bir tat. Aside tatlısı ise hem hafifliğiyle hem kendine has dokusuyla gerçek bir sürprizdi. Ve tabii ki pilavı… Her lokmasında ayrı bir emek, ayrı bir gelenek gizli. Özetle Hakkari mutfağı, keşfedilmeyi fazlasıyla hak eden bir gastronomi hazinesi.

Bir Anadolu Şenliği’nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla Hakkari Stadyumu’nda kurulan Çocuk Köyü ve Bakanlık Etkinlik Noktaları’nda gerçekleştirildi. Törene Hakkari Valisi, Bakan BaşdanışmanıYaşayan Miras Kültürel Etkinlikler Genel Müdürüil protokolü ve çok sayıda Hakkarili sanatsever de katıldı.Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan törende yaptığı konuşmada, “dedi.Bakan Yardımcısı Alpaslan konuşmasınadiye devam etti.Hakkari sadece festivalleri, şenlikleri ve doğasıyla değil, turizmdeki iddiasıyla da adından söz ettirecek. Hakkari Valisi Ali Çelik iki alanın turizm bölgesi olarak ilan edildiğini söyleyerek,dedi. Vali Çelik, şöyle devam etti:“Hakkari huzurun, dağların, kardeşliğin ve sevginin şehri. Bu güzel coğrafya, dağcılıktan kampçılığa, trekkingden inanç turizmine kadar birçok turizm potansiyelini barındırıyor. Hakkari’nin kışı ve yazı ayrı güzel. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle turizm, bölgedeki istihdam sorununa çözüm üretecek önemli bir dinamik olacak. Hem yurt içinde hem de yurt dışında kendini gösterecek.”