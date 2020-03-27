Doğa kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılabilen tek bir kelime bulunmaktadır.

Doğa Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Doğa kelimesinin bir tane eş anlamlısı kelime bulunmaktadır. Bu doğrultuda doğa eş anlamlısı "Tabiat" kelimesi olup aynı zamanda doğa da demektir. Dolayısıyla bu kelimeyi eş anlamlı olarak kullanmamızda bir sakınca yoktur. Diğer bir ifade ile " Tabiat" kelimesini doğa kelimesi ile aynı cümle içinde kullandığımız vakit anlam bütünlüğünde bozulma olmayacaktır.

Tabiat Kelimesinin Karşılaştırılması

Tabiat kelimesini de günlük yaşamımız boyunca sıklıkla işitmekteyiz. Bu kelime doğa kelimesi ile eş değer bir niteliğe sahip durumdadır. Bu doğrultuda aynı yerde kullanılması durumunda herhangi bir yanlışlık söz konusu olmayacaktır. TDK'nın sözlüğüne bir göz attığımızda tabiat kelimesinin aynı zamanda doğa kelimesi ile eş değer olduğunu görmekteyiz.