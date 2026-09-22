Doğa ile ilişkimizi ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız

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Programda yaptığı konuşan Erdoğan özetle şunları kaydetti:

“İklim değişikliği, insan faaliyetlerinin yeryüzünde bıraktığı ağır yükün en görünür sonuçlarından biridir. Elbette fosil yakıtların, sanayi süreçlerinin ve yüksek emisyonların bu krizdeki payını biliyoruz. Fakat kendimize şu soruyu da sormalıyız, ‘Bizi böylesine büyük bir krizle karşı karşıya getiren yalnızca fosil yakıtlar mıdır? Dev sanayiler midir? Yoksa bütün bunları sürekli daha fazlasını üretmeye zorlayan, sınır tanımayan bir tüketim talebi midir?” ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, iklim değişikliğinin en başta insanın manevi ikliminin değişmesinin bir sonucu olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çünkü, ürettiğimiz her şeyin kısa bir ömrü olduğunu, her nesnenin bir gün çöpe dönüşeceğini baştan kabul eden bir düzen kurduk. 1950’lerden bu yana dünyada üretilen yaklaşık 9.2 milyar ton plastiğin 7 milyar tonunun atığa dönüşmüş olması, bu anlayışın nasıl bir bedel ürettiğini açıkça ortaya koyuyor. Üstelik bu yük, yeryüzüne adil biçimde dağılmıyor.

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ZİHNİYET DEĞİŞİMİ

Yüksek tüketim düzeylerinin ürettiği çevresel maliyetler çoğu zaman bu tüketimden en az pay alan toplumların, kırılgan coğrafyaların ve gelecek nesillerin, omuzlarına bırakılıyor. Öyleyse işe atıklarımızla birlikte alışkanlıklarımızdaki aşırılıkları azaltarak, sistemlerle birlikte zihniyetimizi de değiştirerek başlamalıyız. Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız.”

Dinleyicilere Sıfır Atık Hareketi’nin doğuşundan bugüne kadar gelidği aşamaları anlatan Erdoğan

“Kasım ayında, Türkiye’de ev sahipliği yapacağımız COP31’de de, Sıfır Atık yaklaşımının, iklim eyleminin güçlü araçlarından biri olarak ele alınmasını çok önemsiyoruz.” diyen Emine Erdoğan “şunları kaydetti: “Ben bu konuşmayı yaparken New York’ta onlarca ton atık üretildi. İstanbul’da da, dünyanın pek çok şehrinde de durum farklı değil. Şu bir gerçek ki geleceğin çözümlerini konuşurken bugünün sorunlarını üreten alışkanlıklarımızı sürdürdüğümüz müddetçe hiçbir hedef, tek başına yeterli; hiçbir teknoloji, tek başına çözüm olamayacaktır. Bu buluşmanın gerçek değerini de burada söylediklerimizden çok buradan ayrıldıktan sonra neyi farklı yapacağımız belirleyecektir.

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Emine Erdoğan, Sierra Leone Devlet Başkanı’nın eşi Fatima Maada Bio ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın eşi Rosangela Lula ile ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, görüşmeye ilişkin açıklamasında iklim krizi ve COP31 sürecini değerlendirdiklerini kaydetti.