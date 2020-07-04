Doğa harikası Kazdağları’nda bulunan Bayramiç Barajı zehrinden arındı

Oksijen deposu niteliğindeki Kazdağları’nda bulunan Çanakkale’deki Bayramiç Barajı çevresindeki çiftçilerin tarım için kullandıkları zirai ilaç ambalajlarını çevreye atması üzerine, 2015 yılında barajın yüzeyi zirai ilaç kutu ve ambalajlarıyla dolmaya başladı. Yapılan araştırma sonucunda Bayramiç çevresinde yılda ortalama 150 ton zirai ilaç kullanıldığı, her yıl ortalama 15 ton zirai ilaç ambalajının doğaya atıldığı, doğaya atılan bu ambalajların yağmur sularıyla içme suyu temin edilen Bayramiç Barajı’na taşındığı tespit edildi. Köy muhtarları ve çiftçilerin destek verdiği proje kapsamında 2 yılda çiftçilerin kullandığı yaklaşık 7 ton zirai atık ambalajı doğaya atılmadan toplandı. Bayramiç Barajı da temiz bir yüzeye kavuştu.

Bu haldeydi

BAŞARI ORANI YÜZDE 99

Projenin Türkiye’de ilk ve tek olduğunu söyleyen Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, “Bu ambalajlar hem insan sağlığı hem de çevre için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Bu durumun önüne geçmek için 2018’de bu projeyi başlattık. Proje kapsamında 15 köy ve 4 mahalleye 90 konteyner yerleştirdik. Vatandaşlarımız ilaç ambalajlarını bu konteynerlere atıyor. Bu ambalajlar Bayramiç Belediyesi tarafından toplanıyor. Daha sonra özel bir firma tarafından bertaraf ediliyor. Projede yüzde 99 oranında başarı elde edildi. Bu projeyi Çanakkale genelinde uygulamak istiyoruz” dedi.

Projeye dahil olan köyler

HALK DESTEK VERİYOR

Proje başlatılmadan önce çiftçilerin zirai atık ambalajlarını doğaya attıklarını söyleyen Evciler Köyü muhtarı Gökhan Öner ise, “Proje kapsamında bizim köyümüze 12 konteyner yerleştirildi. Köy halkının yüzde 80’i verilen eğitimlere katıldı. Şimdi köy halkı ilacı hazırladıktan sonra ambalajları konteynerlere atıyor. Bu projeye keşke daha önce başlansaydı” dedi.

ÇİFTÇİYE EĞİTİM

Hem insan sağlığı hem de çevre açısından tehlike saçan zirai ilaç ambalajlarının bertaraf edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, ‘Zirai İlaç Atıklarının Toplanarak Bertaraf Edilmesi’ adlı bir proje başlatıldı. İl özel idaresi tarafından desteklenen proje kapsamında Kazdağları’nda bulunan köylerde 11 toplantı yapıldı. Toplantılarda 250 çiftçiye eğitimler verildi.