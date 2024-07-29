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Doğa gezisinde kaybolan 10 kişi helikopterle kurtarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Kaz Dağları#Edremit
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 12:25

Balıkesir’in Edremit ilçesi Kaz Dağları'nda mahsur kalan 10 kişi helikopterle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

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İstanbul'dan Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında yer alan Şahindere Kanyonu'na gelen 10 kişi, dün sabah saatlerinde doğa gezisine çıktı.

Doğa gezisinde kaybolan 10 kişi helikopterle kurtarıldı

10 kişi, dönüş yolunda kaybolduklarını fark ederek, saat 21.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye 8 Asayiş Timi, 1 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 1 İstihbarat Timi, 1 Köpek Timi ve 1 Asayiş Komando Timi sevk edildi.

Doğa gezisinde kaybolan 10 kişi helikopterle kurtarıldı

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Ayrıca AFAD personeli, AKUT ekipleri, UMKE ve 2 ambulans da hazır bekletildi. Grupla telefon irtibatı sağlanarak durumları hakkında bilgi alındı.

Doğa gezisinde kaybolan 10 kişi helikopterle kurtarıldı

Aydın Jandarma İHA Komutanlığı'ndan bir İHA bölgeye gönderildi. Keşif faaliyetlerinin ardından grubun yeri tespit edilirken, karanlık ve arazinin sarp yapısı nedeniyle kurtarma çalışmalarına ara verildi. Çalışmalara günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Grup, helikopterle kurtarıldı. O anlar kameraya da yansıdı. Grubun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Doğa gezisinde kaybolan 10 kişi helikopterle kurtarıldı

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#Balıkesir#Kaz Dağları#Edremit

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