Doğa düşmanlarına rekor ceza

Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Park Şefliği ile ortak yürütülen çalışmada şüphelilerin üzerinde ve çevrelerinde yapılan aramada, canlı olarak 5 şahin, 17 güvercin, 7 çil keklik ile av tüfeği, dürbün, kuş türleri için göz bağlama aparatı ve çeşitli av malzemeleri ele geçirildi.

Doğa koruma ekipleri, bu iki kişiye toplam 1 milyon 146 bin 682 lira idari para cezası uyguladı.

DOĞAL YAŞAMA SALINDI

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda ise İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, soyu tükenme tehlikesi altındaki mavi yengeçleri avlayan D.A. ve E.B.'yi tespit etti. Şüphelilerin yasak bölgede tekneyle avlandığı belirlendi. ‘Özel koruma bölgesi içerisinde yasak alanda bulunmak’ ve ‘yasadışı mavi yengeç avcılığı yapmak’ suçlarından haklarında idari işlem yapılan şüphelilerin yakaladığı 120 mavi yengeç, ekipler tarafından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.