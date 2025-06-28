Doğa dostu Yücel’i kaybettik

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Türkiye’nin önde gelen iklim aktivistlerinden olan ve son olarak Apaçık Radyo’da Yeryüzü Tanığı programını hazırlayan Sönmez’in vefat haberi, çevrecileri ve sevenlerini yasa boğdu.

‘DÜNYAYA ÇOK İYİLİĞİ DOKUNDU’

Yücel Sönmez’in kurtların, kuşların ve doğanın yıllarca sesi olduğunu söyleyen eski çalışma arkadaşı Hürriyet Yan Yayınlar Yayın Koordinatörü Güliz Arslan, “Şimdi onlarla koyun koyuna. Yücel’i birazcık tanıyorsam, ‘Ne üzülüp duruyorsunuz, benim keyfim yerinde olacak. Siz derdinize yanın’ diyordur. Ama ‘Keşke o adaya bir gitseydik’ diye düşününce üzülmeden edemiyor insan. Dünyaya çok iyiliği dokundu ama daha yapacak şeyleri vardı. Biz derdimize yanalım” dedi.

Yücel Sönmez, Hürriyet ve Radikal Gazetesi gibi kurumlarda 15 yılı aşkın gazetecilik ve yazarlık yaptı. Doğa ve çevre yazılarıyla tanınan Sönmez’in 2018 yılında Hürriyet Kitap’tan çıkan ‘Alaca - Adım Adım Doğaya Dönüşün Hikâyesi’ ve İBB Yayınları’ndan çıkan ‘Haritalarla İstanbul Gezi Rehberi’ isimli kitapları da bulunuyordu.