Doğa Derneği’nden ‘Avcılık yasaklansın’ çağrısı: Bu canlara kıymayın

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Geçen hafta toplanan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü bünyesinde 2023-2024 Merkez Av Komisyonu (MAK) bazı hayvan türlerinin avlanmasına izin veren birtakım kararlar aldı.

Doğa Derneği de birçok yaban hayvanı ve kuş türünü içeren MAK kararları sonrasında avcılığın yasaklanması çağrısında bulundu. Dernek açıklamasında Türkiye’deki avlanma alanları, avlanacak türler ve avlanma limitlerini belirleyen komisyonun, her yıl olduğu gibi avcıların istekleri doğrultusunda kararlar aldığı savunuldu.

TEHLİKEDELER

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MAK tarafından haftanın 3 günü avcılık yapılmasına, küresel ölçekte tehlikede olan üveyik ve elmabaş patka gibi türlerin avına izin verilmesine karar verildiğine dikkat çekilen çağrıda şöyle denildi:

“Komisyonda avcılardan çok daha az sayıda bilim insanı ve sivil toplum kuruluşları var. Türkiye’de milyonlarca silah sahibi ve yasal avcıdan çok yasadışı avcı bulunuyor. avcılık devlet birimleri tarafından kontrol edilemiyor. Türkiye’de yaban hayatının yaşaması için avcılığın yasaklanması ve kaçak avcılığın önlenmesini talep ediyoruz. Tüm yaban hayvanlarının yaşam hakkı Anayasal güvence altına alınmalı ve tüm planlamalar bu hakları temel alarak düzenlenmeli.”