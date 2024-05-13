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Doğa bizi çağırıyor

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Amazon Tabiat Parkı#Kuş Cenneti
Doğa bizi çağırıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 07:00

Kuş Cenneti, Şahinkaya Kanyonu, Ladik Gölü, Vezirsuyu, Amazon, Bayraktepe ve Sarıgazel Tabiat Parkı gibi birçok doğal alanı barındıran Samsun’da yerli ve yabancı turistler doğa harikalarının tadını çıkarıyor. 2024 yılında Samsun’un doğal ve kültürel güzelliklerine 11 binden fazla kişi şahitlik etti.

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Bu yıl mayıs ayına kadar Samsun’daki doğa harikalarından Amazon Tabiat Parkı’nı 109 kişi, Bayraktepe Tabiat Parkı’nı bin 774 kişi, Sarıgazel Tabiat Parkı’nı 933 kişi, Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı’nı 2 bin 524 kişi, Vezirsuyu Tabiat Parkı’nı 2 bin 366 kişi, Kızılırmak Uluslararası Sulak Alanı’nı (RAMSAR) bin 685 kişi ve Ladik Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı’nı bin 750 kişi olmak üzere toplam 11 bin 141 kişi ziyaret etti.

Doğa bizi çağırıyor

Havaların daha da ısınmasıyla birlikte ziyaretçi sayılarının giderek artması, geçen yıl Samsun’daki tabiat parklarını gezen 202 bin kişinin üzerine çıkması hedefleniyor.  

 

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#Samsun#Amazon Tabiat Parkı#Kuş Cenneti

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