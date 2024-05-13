Doğa bizi çağırıyor

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Bu yıl mayıs ayına kadar Samsun’daki doğa harikalarından Amazon Tabiat Parkı’nı 109 kişi, Bayraktepe Tabiat Parkı’nı bin 774 kişi, Sarıgazel Tabiat Parkı’nı 933 kişi, Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı’nı 2 bin 524 kişi, Vezirsuyu Tabiat Parkı’nı 2 bin 366 kişi, Kızılırmak Uluslararası Sulak Alanı’nı (RAMSAR) bin 685 kişi ve Ladik Gölü Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı’nı bin 750 kişi olmak üzere toplam 11 bin 141 kişi ziyaret etti.

Havaların daha da ısınmasıyla birlikte ziyaretçi sayılarının giderek artması, geçen yıl Samsun’daki tabiat parklarını gezen 202 bin kişinin üzerine çıkması hedefleniyor.