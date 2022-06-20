Dodurga’nın oyu kime?

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Beldelerinin “köye” indirgenmesine karşı 8 yıl yürüttükleri hukuk mücadelesinin böyle bir siyasi getiriyle sonuçlanacağını onlar da tahmin etmiyorlardı. 2014’te nüfusu 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle belde olmaktan çıkarılan Dodurga, Danıştay kararıyla bu statüsünü yeniden aldı. Muhtar Muhittin Gökkaya, tevazuyla süreci, “Hakkımız vardı uğraştık” diye özetliyor, “Ama bu yaşayacaklarımız da kimsenin aklına gelmezdi” diye ekliyor.

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Dodurga’da 3 Temmuz’da sandık kurulacak ve 2023 öncesi bu son seçimde siyasi partiler sınav verecek. Orta ilçesinden batıya giderken verimli yeşil ovada neredeyse yolun bittiği sanılan noktada karşınıza çıkan belde, Hasan Dede tepesinin eteklerinde kurulu. Eski Türk boylarının verimlilik ve savunma odaklı yerleşimiyle 700 yıllık tarihi taşıyor. Cumhuriyet ve Atatürk değerleriyle yoğrulmuş milliyetçi, muhafazakâr nüfus yapısına sahip. Orta ölçekli İç Anadolu kasabasında iktidar olanaklarının etkisiyle seçimin sonucunun kolay tahmin edileceği düşünülebilir. Ancak hem ülkeye verecekleri genel izlenim hem de geçmişle hesaplaşma beklentileri seçmenin tercihlerini etkiliyor.





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Kasaba büyük göç verdiğinden kampanyanın bir ayağı da İstanbul’da yürüyor. AK Parti ve MHP ittifakının adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, doğal olarak en güçlü isim görünüyor. Ancak Kaşıkçı, ironik biçimde, Dodurga Yardımlaşma Derneği’yle birlikte belediyeyi kazanma davasının öncülüğünü yapmış. Söylediklerine göre her aday, 1 Temmuz Cuma günü İstanbul’dan yola çıkacak seçmen otobüsleri için bütçe ayırmış.

SİYASİLER YOLUNU EZBERLEDİ

Şimdiye kadar Orta’dan öteye geçmeyen parti yöneticileri ve belediye başkanları, bugünlerde kasabanın yolunu ezberlemiş. İktidardan parti yöneticilerinin yanı sıra, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ekipleriyle kasabaya akın etti. Adalet Partisi ise Genel Başkan Yardımcısı Nesimi Özgöz ve Kadın Kolları Başkanı Burcu Saygılıer’in yönetiminde 8 kişilik ekibiyle 1.5 aydan beri kamp kurmuş.





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Muhalefet, genel seçim öncesi Dodurga’dan bir işaret fişeği çıkarmaya çalışıyor. AK Parti’nin ise oy kaybına tahammülü yok. AK Partili yöneticiler, kasabadaki toplantıda partililere yüzde 90 oy hedefini koymuş. Kullanılması beklenen 1200 oyda 12 oyun bile 1 puana karşılık geldiği dikkate alınırsa her seçmenin önemi çok yüksek.

AK Parti’nin açık ara kazanacağını düşünen emekli Halit Eğri, “Belediyemiz elimizden alınınca çok zor günler yaşadık; muhtarından öğrencisine kadar bunalıma girdik. Ama günah keçisi aramıyoruz” diyor. Alican Köse ise “Gençler değişim istiyor ağabey; sürpriz çıkabilir. İstanbul’daki işim musluk parlatmak. Şu güzel köyümde iş olsa ben niye büyükşehirin çilesini çekeyim?” diyor.

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GEÇİCİ OLMASIN

Ahmet Arıcı, 2014’te kapanınca belediyedeki işini kaybetmiş. Şimdi siyasilerin ilgisinin geçici olmasından kaygılı: “Geçmiş seçimlerde tek tük milletvekili adayları uğrar, kahvede 10 dakika oturur giderlerdi. Şimdi sağ olsunlar parti yöneticileri bile her gün buradalar. Ama artık biz 3 Temmuz’dan sonra da Dodurga’nın hatırlanmasını istiyoruz. Geçici bir hava olarak kalmayıp kalıcı hizmete dönüşmesini bekliyoruz.”

KADINLARIN TERCİHİ

TDP’li Kamil Erdoğdu, genel merkezden gönderilen özel siyasi danışmanla çalışıyor. En önemli vaatlerinden birisi belediye çalışanlarının yüzde 30’unun kadın olması ve ovada kurulacak spor tesisiyle büyük takımlar için kamp turizmi başlatmak.

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Adalet Partisi’nin adayı Emine Yayla, ilçenin ilk kadın belediye başkan adayı olarak şimdiden tarihe adını yazdırmış: “Sürpriz olacak, değişim istiyoruz artık. 8 yıldır gelmeyen hizmet 8 yıl sonra da olmayacak. Özellikle dul kadınlar adaylığımı çok talep etti. ‘Biz erkeklerin kapısını çalamıyoruz, kadın başkan olsun kapına gelebilelim’ diyorlar.”

CHP VE İYİ PARTİ’NİN ADAYI YOK

CHP ve İYİ Parti’nin aday çıkarmadığı seçimde Memleket Partisi’nin adayı Osman Dede, Cumhur İttifakı dışındaki oyları almayı hedefliyor. DEVA Partisi (Şerafettin Kaplan), Yeniden Refah Partisi (Hakan Kuşcu), Saadet Partisi (İbrahim Çolak) ve

DSP (Namık Kaya) ise kendi adaylarıyla yarışıyor.