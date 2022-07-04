Dodurga'da seçimi Cumhur İttifakı kazandı

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ORTA ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimde, belediye başkanlığını AK Parti’nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı açık ara kazandı.

Dodurga, nüfusu 2 binin altına düşünce 2014’te köye dönüştürüldü. Dönüşüm sürecinde belediye tarafından açılan ve 1 Nisan 2022’de sonuçlanan davada, nüfusu 2 binin üzerinde olan Dodurga köyünün belde statüsünün korunmasına ve belediye başkanlığı için seçim yapılmasına karar verildi.

Dodurga’daki 1411 seçmen dün 6 sandıkta oy verdi. Seçime ilgi yoğun oldu. Seçimde AK Parti’den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokrasi ve Atılım Partisi’nden Şerafettin Kaplan, Demokratik Sol Parti’den Namık Kaya, Yeniden Refah Partisi’nden Hakan Kuşcu, Saadet Partisi’nden İbrahim Çolak, Memleket Partisi’nden Osman Dede, Adalet Partisi’nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi’nden Kamil Erdoğdu yarıştı. Belediye başkanlığını oyların yüzde %87.02’sini alan AK Parti’nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı.

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ERDOĞAN’DAN TEBRİK

Kaşıkçı’yı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Seçimleri açık ara farkla, %87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakımızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum.”