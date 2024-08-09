Doç. Özdemir’den yeni bir küresel sistem kitabı

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Özdemir, kitabın liberal dünya düzeninde Amerikan dış politikasının rolü ve liberal dünya düzeninin geleceğine dair tartışmalara odaklanan bir perspektife sahip olduğunu söyledi. Liberal dünya düzenin Amerikan hegemonyasıyla eş değer görüldüğünü dile getiren Özdemir, şunları kaydetti: “Soğuk Savaş sonrasında yaşanan dönüşümler, Amerikan egemenliğinin aslında çok da sürdürülebilir olmadığını ve bu anlamda uluslararası sistemde tam anlamıyla kendini neşretmediğini gösteriyor. Gerek bölgesel gerek küresel gelişmeler dünya düzeninde farklı perspektiflerin meydana geldiğini ortaya koyuyor.

Avrupa’daki radikal sağın yükselişi, Trump dönemi dış politikasının liberal dünya düzenine karşı meydan okumaları, BM, NATO, AB gibi küresel ulus üstü yapıların kendi tahkimatını kaybetmesi, Rusya ve Çin’in küresel çapta başat aktörler haline gelmesi ve tüm bunların uluslararası sistemi tekrar dönüşüme uğratması yeniden kurgulanmış bir uluslararası sistem ihtiyacını doğuruyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, ‘dünya beşten büyüktür’ sözü ve uluslararası sistemde yeni bir eksene sahip olma gerekliliği, BM’de reform ihtiyacı gibi temel nüvelerin bu kitapta işlenmesine gayret gösterdim.”

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TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Küresel ve bölgesel güçlerin farklılaştığına, yeni dünya düzeninde yeni aktörlerin ortaya çıktığına dikkati çeken Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikada ortaya koyduğu proaktif yöntemler vasıtasıyla önemli bir aktör olduğunu vurguladı.