Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan kimdir? Mehmet Emin Kalkan'ın biyografisi

Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen ve ilk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenin ardından hizmet vermeye başladı. Hastanenin başhekimliğine ise Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan getirildi. Bir çok hastanede gören yapan Kalkan, daha önce Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekimlik görevini yürüttü.

DOÇ. DR. MEHMET EMİN KALKAN KİMDİR?

Şubat 1979'da Hatay’ın Antakya İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Antakya’da tamamladı. 1995 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı, 2001 yılında "Tıp Doktoru" unvanıyla mezun oldu. Kardiyoloji alanındaki uzmanlık eğitimini 2003-2009 yılları arasında, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı bünyesinde tamamladı.

Askerlik görevini Genel Kurmay Başkanlığı Karargâhı Sağlık Komutanlığı'nda, Mecburi hizmet görevini ise Zonguldak Devlet Hastanesi'nde tamamladıktan sonra, 2012 yılında Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'ne tayin oldu. Kardiyoloji alanındaki çalışmalarını devam ettirerek 2015 yılında Kardiyoloji alanında "Doçentlik" unvanı aldı. 2015 yılında ise, görev yaptığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne "Başhekim" olarak atandı.

Türk Kardiyoloji Derneği ve Avrupa Kardiyoloji Derneği üyesi olması yanında, Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel makalesi bulunmaktadır. Ayrıca, Sağlık Yönetimi alanında özel bir üniversitede doktora yapmaya hak kazanmıştır.

Aralık 2016 tarihi itibariyle İstanbul İli Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri olarak göreve başlamıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.