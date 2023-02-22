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Doç. Dr. Kalafat'tan Marmara depremi sözleri: 'Yüzde 64 olasılık' diyerek tarih verdi

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#Deprem#Marmara#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 10:40

Türkiye, 6 Şubat pazartesi sabahı 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 13.26'da 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından akıllara olası Marmara Depremi geldi. CNN TÜRK'e özel açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Doğan Kalafat, Marmara'da beklenen depreme ilişkin "Büyüklük 7.1, 7.2 olabilir ama yine de büyük bir deprem. 2030'lu yıllara kadar yüzde 64 olasılık, 2050'li yıllara kadar yüzde 75 olasılık, 2090'lı yıllara kadar yüzde 95 olasılıkla bu deprem olacak" ifadelerini kullandı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük deprem, arkada hayatını kaybedenler ve yerle bir olan binalar bıraktı. Bu da akıllara olası Marmara Depremi'ni getirdi. Peki tehlike daha da arttı mı, en çok hangi iller etkilenir? CNN TÜRK Muhabiri Emel Telli, Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat'la konuştu.

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'7,1 - 7,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR'

Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat, "Marmara içerisinde kırılmayan bir alan var. Buraya biz sismik boşluk diyoruz. Bu kırılmayan alan bir şekilde kırılarak enerjisini boşaltacak ve büyük bir deprem meydana gelecek. Büyüklük 7.1, 7.2 olabilir ama yine de büyük bir deprem. 2030'lu yıllara kadar yüzde 64 olasılık, 2050'li yıllara kadar yüzde 75 olasılık, 2090'lı yıllara kadar yüzde 95 olasılıkla bu deprem olacak. Ama bu hiçbir zaman 2090 yılında bu deprem kesinlikle olacaktır anlamına gelmiyor" dedi.

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Doç. Dr. Kalafattan Marmara depremi sözleri: Yüzde 64 olasılık diyerek tarih verdi

'BÖLGEDE KUZEY VE GÜNEY YÖNLÜ İKİ FAY HATTI VAR'

Marmara'da büyük bir depreme yol açabilecek fay hattına ilişkin soruyu yanıtlayan Doç. Dr. Doğan Kalafat, "Bir kol Kuzey Marmara'dan Tekirdağ önlerinden Kuzey Ege'ye bağlanmakta. Diğeri ise İznik Gölü'nün güneyinden Gemlik Körfezi'ne bağlanmakta. Oradan da Güney Batı'ya inmekte. Bunların hangisinin çalışacağını bilmiyoruz. İkisi de deprem üretecektir" diye konuştu.

Doç. Dr. Kalafattan Marmara depremi sözleri: Yüzde 64 olasılık diyerek tarih verdi

DEPREMDEN EN ÇOK ETKİLENECEK İLLER

Depremden en çok etkilenecek illeri de sıralayan Doç. Dr. Doğan Kalafat, "Kuzey kol çalışırsa İstanbul yakın olduğu için daha fazla etkilenecektir. Ama güney kol çalışırsa Bursa, Yalova, diğer güneydeki yerleşim yerleri etkilenecektir" ifadelerini kullandı.

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'RİSKLERİ AZALTMAK LAZIM'

Doç. Dr. Doğan Kalafat, "Bu bölgenin deprem tehlikesi bellidir. Bertaraf etmek için riskleri azalmak lazım. Yapılarımızı depreme dayanıklı hale ya da kentimizi dirençli hale getirmek lazım" vurgusu yaptı.

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#Deprem#Marmara#İstanbul

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