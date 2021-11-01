Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar kimdir?

Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, en ileri bilimsel araştırmaları yürüten 40 yaş altı genç bilim kadınlarının mükemmelliğini kutlamak ve genç yeteneklerin bilimsel çalışmalarını sürdürmelerine destek olmak amacıyla oluşturulan L'Oréal-UNESCO Bilim Kadınları İçin" Program Ödülü’nü almaya hak kazanmıştı.
Erbahar, 15 yılı aşkın süredir TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde görev yapmaktaydı.
Doç. Dr. Erbahar, zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip, üstün performanslı, seri üretime uygun, ekonomik, düşük güç tüketimiyle çalışan, kompakt kimyasal sensörler geliştirilmeyi amaçlayan çalışmalar yürütüyordu.