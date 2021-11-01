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Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar kimdir?

#Dilek Dündar Erbahar#Dilek Dündar Erbahar Kimdir#Tübitak Dilek Dündar Erbahar
Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar kimdir

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Tuzla Postane Mahallesi'ndeki sitede bulunan evinde ölü bulundu. Peki, Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar kimdir? İşte Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın hayatıyla ilgili bilgiler...

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Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, en ileri bilimsel araştırmaları yürüten 40 yaş altı genç bilim kadınlarının mükemmelliğini kutlamak ve genç yeteneklerin bilimsel çalışmalarını sürdürmelerine destek olmak amacıyla oluşturulan L'Oréal-UNESCO Bilim Kadınları İçin" Program Ödülü’nü almaya hak kazanmıştı.

Erbahar, 15 yılı aşkın süredir TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde görev yapmaktaydı.

Doç. Dr. Erbahar, zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip, üstün performanslı, seri üretime uygun, ekonomik, düşük güç tüketimiyle çalışan, kompakt kimyasal sensörler geliştirilmeyi amaçlayan çalışmalar yürütüyordu.

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