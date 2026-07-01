×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DOA makineleri 81 ilde uygulanmaya başlandı… Emine Erdoğan’dan DOA paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#DOA#Çevre#Geri Dönüşüm
DOA makineleri 81 ilde uygulanmaya başlandı… Emine Erdoğan’dan DOA paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 21:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Depozito Yönetim Sistemi ile DOA makinelerinin 81 ilimizde uygulanmaya başlaması, çevresel sorumluluğumuzu somut kazanımlara dönüştüren önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

 

Emine Erdoğan, Depozito Yönetim Sistemi'ne ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Depozito Yönetim Sistemi ile DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) makinelerinin 81 ilimizde uygulanmaya başlaması, çevresel sorumluluğumuzu somut kazanımlara dönüştüren önemli bir adımdır. Her geri kazandırılan ambalaj, doğamıza nefes, kaynaklarımıza bereket, ülkemizin ekonomisine ise değer olarak dönecektir. Projede emeği geçenleri gönülden tebrik ediyor, DOA ile geri dönüşüm kültürünün daha da güçlenmesini diliyorum."

DOA TÜRKİYE GENELİNE YAYILDI: 1 ŞİŞE 1 LİRA

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Türkiye'de Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansınca yürütülen Depozito Yönetim Sistemi, içecek ambalajlarının doğaya karışmadan toplanarak geri dönüşüm zincirine dahil edilmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor.

Haberin Devamı

Bu kapsamda DOA makineleri, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye geneline yayıldı. Vatandaşlara, iade ettikleri her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı karşılığında 1 lira teşvik bedeli ödenecek.

Bu tarih itibarıyla Türkiye genelindeki market zincirleri, süpermarketler, bakkallar ve büfeler ile otel, restoran ve kafe gibi işletmeler de DOA'ya geçti.

Artık işletmeler biriken içecek ambalajlarını seçtikleri saha operatörüne teslim edecek.​​​​​​​

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#DOA#Çevre#Geri Dönüşüm

BAKMADAN GEÇME!