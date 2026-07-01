DOA makineleri 81 ilde uygulanmaya başlandı… Emine Erdoğan’dan DOA paylaşımı

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Emine Erdoğan, Depozito Yönetim Sistemi'ne ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Depozito Yönetim Sistemi ile DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) makinelerinin 81 ilimizde uygulanmaya başlaması, çevresel sorumluluğumuzu somut kazanımlara dönüştüren önemli bir adımdır. Her geri kazandırılan ambalaj, doğamıza nefes, kaynaklarımıza bereket, ülkemizin ekonomisine ise değer olarak dönecektir. Projede emeği geçenleri gönülden tebrik ediyor, DOA ile geri dönüşüm kültürünün daha da güçlenmesini diliyorum."

DOA TÜRKİYE GENELİNE YAYILDI: 1 ŞİŞE 1 LİRA

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Türkiye'de Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansınca yürütülen Depozito Yönetim Sistemi, içecek ambalajlarının doğaya karışmadan toplanarak geri dönüşüm zincirine dahil edilmesini ve yeniden ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor.

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Bu kapsamda DOA makineleri, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye geneline yayıldı. Vatandaşlara, iade ettikleri her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı karşılığında 1 lira teşvik bedeli ödenecek.

Bu tarih itibarıyla Türkiye genelindeki market zincirleri, süpermarketler, bakkallar ve büfeler ile otel, restoran ve kafe gibi işletmeler de DOA'ya geçti.

Artık işletmeler biriken içecek ambalajlarını seçtikleri saha operatörüne teslim edecek.​​​​​​​