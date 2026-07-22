DNA örneğine yeni inceleme talep edildi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Kabaiş’in cenazesi, 16 Ekim’de Diyarbakır’da toprağa verilmişti. Aile, olaya intihar denilmesini kabul etmeyip hukuk mücadelesi başlatmıştı. Baba Nizamettin Kabaiş, soruşturma sürecinde ihmaller ve delil karartmaları olduğunu iddia etti. Soruşturma sürerken aile, kızının o gün üstündeki elbiselerden DNA örnekleri ve şüpheli ölümlerin suda boğulma sonucu mu yoksa öldürüldükten sonra mı suya atıldığını belirleyen diatom testinin yapılmadığını iddia ederek, yeniden test yapılmasını talep etti.

Kızının kıyafetlerinden DNA'lara bakılacağını belirten baba Kabaiş, vekâlet verdikleri avukat sayesinde çok şeyin ortaya çıkacağını ifade ederek “Şoke olduk, bunlar neden yapılmamış? Bu, örtbas anlamına geliyor. Görevi kötüye kullananlar için artık Adalet Bakanı’nın devreye girmesi lazım. Çoğu delilleri karartıyorlar” dedi.

Haberin Devamı

BAKANLIK: 2 KEZ BAKILDI

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek “Kıyafetler Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nda ve Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nde incelenmiş, farklı bölgelerinden çok sayıda biyolojik örnek alınarak gerekli DNA analizleri yapılmıştır” denildi.