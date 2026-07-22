×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DNA örneğine yeni inceleme talep edildi

Güncelleme Tarihi:

#Rojin Kabaiş#DNA#Adalet Bakanlığı
DNA örneğine yeni inceleme talep edildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 07:00

VAN’da 27 Eylül 2024’ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş (21), 15 Ekim 2024’te Tuşba ilçesindeki Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kabaiş’in cenazesi, 16 Ekim’de Diyarbakır’da toprağa verilmişti. Aile, olaya intihar denilmesini kabul etmeyip hukuk mücadelesi başlatmıştı. Baba Nizamettin Kabaiş, soruşturma sürecinde ihmaller ve delil karartmaları olduğunu iddia etti. Soruşturma sürerken aile, kızının o gün üstündeki elbiselerden DNA örnekleri ve şüpheli ölümlerin suda boğulma sonucu mu yoksa öldürüldükten sonra mı suya atıldığını belirleyen diatom testinin yapılmadığını iddia ederek, yeniden test yapılmasını talep etti.

Kızının kıyafetlerinden DNA'lara bakılacağını belirten baba Kabaiş, vekâlet verdikleri avukat sayesinde çok şeyin ortaya çıkacağını ifade ederek “Şoke olduk, bunlar neden yapılmamış? Bu, örtbas anlamına geliyor. Görevi kötüye kullananlar için artık Adalet Bakanı’nın devreye girmesi lazım. Çoğu delilleri karartıyorlar” dedi.   

Haberin Devamı

BAKANLIK: 2 KEZ BAKILDI

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek “Kıyafetler Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nda ve Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nde incelenmiş, farklı bölgelerinden çok sayıda biyolojik örnek alınarak gerekli DNA analizleri yapılmıştır” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rojin Kabaiş#DNA#Adalet Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!