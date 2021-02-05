Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen’in (21), 3 Haziran 2020 günü evinde bornoz kuşağıyla tavana asılı şekilde cansız bedeni bulunmuştu. ‘İntihar mı cinayet mi’ tartışmasına neden olan şüpheli ölümle ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, genç kızın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun’un ifadesi alınmış ve serbest bırakılmıştı.

8 AY SONRA KAN ALINDI

Soruşturma kapsamında savcılık, Biyolojik İhtisas Dairesi’nden rapor aldırdı. 30 Haziran 2020 tarihli raporda, ‘vajinal sürüntü örneğinde az sayıda sperm hücresi görüldüğü’ ve genç kadının ‘sağ ele ait üç numaralı tırnak parçasında, bir kişiye ait DNA örneği’ bulunduğu belirtildi.

Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, Ümitcan Uygun, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek” suçundan geçen ocak ayında gözaltına alındı. Uygun, adliyeye sevk edildiği sırada Adli Tıp Kurumu’na da götürülerek, Aleyna Çakır soruşturması kapsamında kan örneği alındı. Savcılık Uygun’dan alınan kan örneklerini Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Daire Başkanlığı’na gönderdi.

ÜMİTCAN UYGUN’A AİT

Yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 12 Ocak tarihli raporda, Aleyna Çakır’dan alınan sperm ve dokuların Ümitcan Uygun’a ait olduğu belirlendi. Savcılığa gönderilen raporda, Çakır’da bulunan sperm ve doku örneklerinin, Ümitcan Uygun’un DNA’sı ile uyumlu olduğu yazıldı.