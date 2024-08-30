DNA izi arandı... Narin’in ağabeyine Adli Tıp’ta inceleme

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Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ı (8) arama çalışmaları devam ediyor. Narin’in gözaltındaki ağabeyi E.G. üzerinde yapılan incelemeye dair Adli Tıp raporu da soruşturmayı yürüten savcılığa ulaştı. Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre; Diyarbakır’dan İstanbul Adli Tıp Kurumu’na uzanan süreç E.G.’nin kolundaki ısırık izlerinin dikkat çekmesiyle başladı. Soruşturmayı yürüten Jandarma ekipleri hem aile mensuplarının hem de komşuların bilgisine başvuruyordu. Bu süreçte Narin’in ağabeyi E.G. (18) de bilgisine başvurulanlar arasındaydı. Bu sırada E.G.’nin kolundaki iki ayrı ısırık izi dikkat çekti. E.G.’ye bu izler soruldu. E.G.’nin çekingen tavırları ve çelişkili bulunan anlatımları dikkat çekti. Bunun üzerine dikkatler bu izler üzerinde yoğunlaştı. E. G. de gözaltına alındı. Ailesi, Narin’in daha önce çekilmiş diş röntgeni soruşturma makamlarına teslim edince, E.G. 27 Ağustos Salı günü İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi ve uçakla İstanbul’a getirildi.

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İKİ AYRI İNCELEME

Savcılık Adli Tıp Kurumu’ndan iki konunun tespitini istedi ve Adli Tıp’a “Diş izleri Narin’e mi ait?”, “İzler üzerinde DNA var mı?” diye sordu. E.G.’nin kolundaki izler ve Narin’in röntgeni 2. İhtisas Kurulu uzmanları tarafından incelemeye alındı. Radyoloji, estetik cerrahi ve ortopedi uzmanlarının da bulunduğu bu kurul yaptığı inceleme neticesinde, izlerden daha belirgin olanının E.G.’ye ait olduğunu bulguladı. Daha az belirgin olan izin ise ağabeye veya Narin’e ait olup olmadığına dair bir “tespit yapılamadığı” da belirtildi.

E.G. üzerinde ikinci incelemeyi ise Biyoloji İhtisas Dairesi yaptı. E.G.’nin kolundaki izlerde DNA arandı ancak bu konuda da bir “Bulgu yok” tespiti yapıldı. E.G. bu izler kolundayken üç kez duş yaptığı bilgisini de verdi. Hazırlanan rapor Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

500 NÜFUSLU KÖYDE KAYBOLDU

- 12 bin 565 araç arandı, 130 ifade alındı, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönüm alan tarandı.

21 Ağustos’ta öğle saatlerinde yaklaşık 500 nüfuslu kırsal Tavşantepe Mahallesi’ndeki Kuran kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkânlarıyla arama yaptı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin’in babası Arif Güran, aynı gün 20.00 sıralarında jandarma karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekât timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Sualtı Arama Kurtarma Timi’nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

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GENİŞ KAPSAMLI ARAMA

Çalışmalarda jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait helikopterle de havadan destek verildi. Ayrıca Narin’in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

AĞABEY SERBEST BIRAKILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, önceki gün soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Bu şüphelinin Narin’in ağabeyi E.G. olduğu ortaya çıktı. İfadesi alınırken kollarında ısırık izleri olduğu belirlenen E.G. önce sorgulandı, ardından da İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. İncelemelerin ardından tekrar Diyarbakır’a götürülen ve gözaltı süresi de uzatılan E.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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‘KENDİ KENDİNİ ISIRDI’

Narin’in babası Arif Güran’ın amcası Ali Rıza Güran, gözaltındaki E.G.’nin kendi kendisini ısırdığını belirterek, “Çocuğumuz çok duyarlı ve temiz bir çocuk. Büyüklere karşı gayet saygılı bir çocuk. O çocukla ilgili herhangi bir şüpheniz olmasın. Yukarıdan amcasına doğru koşuyor. Amcasına ‘Benim bacım kayboldu’ diyor. Onun elinde telefonu vardı. Yengesi ile amcasının yanında telefonunu yere çakıyor. Amcasına hiçbir şey söyleyemediği için artık kendini ısırıyor, kendine zarar veriyor. Onun zararı kendine. Herhangi bir şey yapacak biri değil. Çocuğu tekrar Diyarbakır’a getirmişler ama yine gözaltında” dedi.

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Narin’in amcası Erhan Güran da “Yeğenim E.G. telefonu yere çarptığı zaman benim yanımdaydı” diye konuştu.