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DNA incelemesi sonuçlandı: Yüzde 99.99’la ‘baba sensin’

#Ali Ünal#Lyudmyla Chelapko#Timur Chelapko
DNA incelemesi sonuçlandı: Yüzde 99.99’la ‘baba sensin’

İş insanı Ali Ünal’a, Ukraynalı Lyudmyla Chelapko, 16 yaşındaki oğlu Timur Chelapko’nun babası olduğunu öne sürerek 3 yıl önce babalık davası açtı. Chelapko, nafaka ve 2 milyon 500 bin liralık tazminat isterken, Ünal iddaları reddetti. Adli Tıp’ta yapılan DNA incelemesinde yüzde 99.99 Ali Ünal’ın, Timur Chelapko’nun babası olduğu anlaşıldı.

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre, ‘Reina’, ‘Suada’ ve ‘Ruby’ gibi ünlü gece kulüplerinin ortağı iş insanı Ali Ünal ile Ukraynalı Lyudmyla Chelapko, 2003 yılında tanıştı. Çift, zaman içerisinde ilişki yaşamaya başladı. Lyudmyla Chelapko, 2005 yılında Timur adındaki oğlunu dünyaya getirdi. Ancak Ali Ünal, çocuğu kabul etmedi. Çocuğunu 14 yaşına kadar yalnız başına büyüten Lyudmyla Chelapko, 3 yıl önce çocuğunun babasının Ali Ünal olduğunu öne sürerek babalık, nafaka ve 2 milyon 500 bin liralık tazminat davası açtı. Çocuğa kanuni temsilci olan avukat Nadejda Yokuş dilekçede, “Çocuğun biyolojik babası Ali Ünal’dır. Çocuğun annesi Lyudmyla Chelapko defalarca DNA testi yapılması için Ali Ünal’a teklifte bulunmuştur. Ancak Ali Ünal, bu testi yaptırmaktan kaçınmıştır. Çocuğu kabul etmediği halde belirli aralıklarla para göndermiştir. Çocuğun doğum günü gibi özel günlerinde annesiyle Timur’u, ortağı olarak işlettiği Suada’ya çağırmış ve ücret almadan eğlenmelerini sağlamıştır. Çocuğun babasının Ali Ünal olduğuna tanıklık eden kişi, ortağı Mehmet Koçarslan’dır. Çünkü Lyudmyla, Ali Ünal’ın ortağı olan Mehmet Koçarslan ile irtibata geçmiş ve çocuğu kabul etmesini ve yardım etmesini rica etmiştir. Ancak davalı Ali Ünal, anneyi tehdit etmiştir” dedi.

DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

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Davaya cevap veren Ali Ünal ise iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek davanın reddini istedi. Lyudmyla Chelapko ile Ali Ünal’ın çok kısa süreli arkadaşlık yaşadığının anlatıldığı cevap dilekçesinde, “Bu şahıs müvekkil evlendikten sonra çocuğu doğurmuş ve yıllarca müvekkilden para almıştır. Müvekkil DNA yapılmasını istemiş, davacı sürekli kaçmıştır. Davacının, çocuğun babasının müvekkil olduğunu iddia edip yıllarca dava açmaması olayın tamamen kurgu olduğunu ortaya koymaktadır. Davaya konu olan küçük Timur, hiçbir şekilde müvekkilin çocuğu değildir. Öğrendiğimiz kadarıyla müvekkilin birtakım rakipleri tarafından Lyudmyla Chelapko finanse edilmiş, müvekkili tehdit etmek amaçlı bu davayı açılmıştır. Davanın reddini istiyoruz” denildi.

DNA İNCELEMESİ YAPILDI

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Mahkeme, çocuğun babasının Ali Ünal olup olmadığının tespiti ve DNA incelemesi için tarafları Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Adli Tıp Kurumu raporunda, Ali Ünal’ın yüzde 99.99 Timur Chelapko’nun babası olduğunu tespit etti. Mahkeme, çocuğa geçici olarak 5 bin lira tedbir nafakası verdi. İstanbul Aile Mahkemesi’nde 3 yıldır devam eden davanın son duruşmasında Ali Ünal’ın tanığı dinlendi. Ali Ünal’ın tanığı Serap Koç, “Ali Ünal ile aynı işyerinde çalıştık. Yaklaşık 10 yıldır da davacıyı tanıyorum. Ali bey çocuğun babası olduğuna dair DNA testi yaptırmak istedi. Ancak davacı bu testten kaçıyordu” dedi. Davacı çocuğun temsilcisi Nadejda Yokuş ise çocuk ve annesinin oturduğu evden tahliye edildiğini, bu nedenle nafakanın artırılması talebinde bulundu. Bu talebi şimdilik reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

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#Ali Ünal#Lyudmyla Chelapko#Timur Chelapko

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