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DMM'den "Yunanistan Türkiye'nin mühimmat alımını engelledi" iddialarına yanıt: Tamamen gerçek dışı

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#Savunma Sanayi#Yerli Üretim#Dezenformasyonla Mücadele
DMMden Yunanistan Türkiyenin mühimmat alımını engelledi iddialarına yanıt: Tamamen gerçek dışı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 14:35

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Yunanistan'ın diplomatik ve gizli girişimlerle Türkiye’nin füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, savunma ihtiyaçlarının büyük bölümünün yerli imkanlarla karşılandığı, uluslararası alandaki tedarik süreçlerinin ise sorunsuz ve kesintisiz şekilde ilerlediği vurgulandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği" yönündeki iddiaları yalanladı.

DMM'nin NSosyal hesabından, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, "Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği" yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.

DMMden Yunanistan Türkiyenin mühimmat alımını engelledi iddialarına yanıt: Tamamen gerçek dışı

Söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Türkiye Cumhuriyeti, savunma sanayisi alanında benimsediği yerli ve milli üretim vizyonu sayesinde kritik mühimmat, füze ve savunma sistemleri ihtiyacının büyük bir bölümünü kendi öz kaynaklarıyla karşılamaktadır. Uluslararası pazarlardan yürütülen tedarik ve işbirliği süreçleri de devletler arası hukuki mutabakatlar ve stratejik planlamalar doğrultusunda sorunsuz ve kesintisiz şekilde ilerlemektedir. Basında veya üçüncü taraf kaynaklarda dönem dönem yer bulan bu tarz haberler, kamuoyunu manipüle etmeye ve asılsız bir algı oluşturmaya yönelik spekülatif dezenformasyon faaliyetleridir. Yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

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#Savunma Sanayi#Yerli Üretim#Dezenformasyonla Mücadele

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