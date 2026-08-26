DMM'den 'yanan ormanlar yapılaşmaya açıldı' iddialarına yalanlama

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Sanal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, iddialara konu olan taşınmazların orman alanı değil, tapu kayıtlarına göre şahıslar adına kayıtlı sahipli araziler olduğu belirtildi.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar yer aldı:

"Bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Muğla’nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi’nde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı yönünde yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır. İddiaya konu görüntü ve içeriklerde işaret edilen Beyciler Mahallesi 101 ada 15, 16 ve 115 numaralı parseller ile 102 ada 1 numaralı parsel, orman alanı değildir. Resmi kadastro kayıtlarına göre söz konusu taşınmazlar, şahıslar adına kayıtlı sahipli arazilerdir. Milas ve Marmaris’te 2021 yılında meydana gelen yangınlarda zarar gören orman alanlarında ise ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) verilerine göre de Türkiye; dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkeler arasında 3'üncü Avrupa’da ise 1'inci sıradadır. Arazi ve kadastro statüsü kontrol edilmeden, arsa niteliğindeki mülkler üzerinden 'yanan ormanlar betona teslim edildi' algısı oluşturmaya çalışan dezenformasyon ve provokasyonlara itibar edilmemesi; resmi açıklama ve kaynakların esas alınması önemle rica olunur."