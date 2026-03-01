×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DMM'den "Türkiye–İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi" iddialarıyla ilgili açıklama

Güncelleme Tarihi:

#DMM#Mayın#Sınır
DMMden Türkiye–İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi iddialarıyla ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 21:57

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında, "Türkiye–İran sınır hattındaki 80 bin mayın temizlendi" iddialarının dezenformasyon içerdiğini açıkladı.

Haberin Devamı

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye’nin sınır hattında yürütülen mayın temizleme çalışmaları, uluslararası yükümlülükler kapsamında planlı şekilde yürütülen ve sınır güvenliğini zayıflatmak değil, aksine modern güvenlik sistemleriyle daha etkin hale getirmeyi amaçlayan faaliyetlerdir.

Sınır güvenliğimiz fiziki engeller, ileri teknoloji gözetleme sistemleri, insansız hava araçları ve çok katmanlı güvenlik unsurlarıyla 7/24 esasına göre kesintisiz bir şekilde; Cumhuriyet tarihinin en yoğun teknolojisi, en etkili ve kademeli tedbirleri ile sağlanmaktadır.

Hudut güvenliğine ilişkin manipülatif içeriklerle kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#DMM#Mayın#Sınır

BAKMADAN GEÇME!