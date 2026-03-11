×
HABERLERGündem Haberleri

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden, ‘tarihi yapılar gözden çıkarıldı’ iddiasına ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#İLETİŞİM Başkanlığı#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2026 14:18

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da mezun olduğu imam hatip lisesinde tarihi yapılar ve kültür varlıkları gözden çıkarıldı' iddiaları açık bir dezenformasyondur" denildi.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da mezun olduğu imam hatip lisesinde tarihi yapılar ve kültür varlıkları gözden çıkarıldı' iddiaları açık bir dezenformasyondur. İstanbul Fatih’teki söz konusu imam hatip lisesine ait yurt projesinin alanında olduğu belirtilen tescilli yapılar, resmi kayıtlarda yer almakla birlikte fiilen mevcut olmayan metruk yapılardır. Buna rağmen bu yapıların kültür varlığı statüsü korunmuş, ilgili Koruma Kurulu kararları doğrultusunda yeniden yapılmaları için gerekli projeler hazırlanmış ve onay süreçleri tamamlanmıştır. Ayrıca yurt projesine ilişkin tüm işlemler de ilgili kurumların bilgisi, onayı ve yasal prosedürler çerçevesinde yürütülmüştür. Manipülasyon ve algı amaçlı gündeme getirilen bu tarz asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. (DHA)

