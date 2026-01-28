×
DMM’den Suriye'de YPG'li teröristlere ait İHA'nın, çocuk nedeniyle rota değiştirdiği iddiasına yalanlama

Güncelleme Tarihi:

#DMM#Suriye#YPG
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 19:48

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Suriye'de YPG'li teröristlere ait İHA'nın, çocuk nedeniyle rota değiştirdiği iddiasının dezenformasyon olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'de YPG'li teröristlerin kucağında çocuk bulunan bir kişiyi gördükten sonra insansız hava aracının rotasını değiştirdiği yönündeki paylaşımlar, dezenformasyon içermektedir. Söz konusu paylaşımlardaki görüntüler Suriye'de değil Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında kayda alınmıştır. Görüntülerin YPG'li teröristlerle ilişkilendirilmesi, terör unsurlarını masum göstermeye yönelik bir manipülasyon faaliyetidir."

 

