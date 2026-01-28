DMM’den Suriye’de yapay zeka destekli dezenformasyon uyarısı

Haberin Devamı

DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Yapay zekâ destekli dezenformasyon faaliyetlerinin özellikle Suriye’de yaşanan güncel gelişmelerle beraber arttığı tespit edilmiştir. Örneğin; küçük bir çocuğun Suriye ordusunun operasyonlarıyla birlikte karlar altında yapayalnız ve çaresiz kaldığını iddia eden görüntüler ile Suriye ordusu askerlerinin İsrail tarafından Suriye topraklarında gözaltına alındığını iddia eden görüntüler yapay zekâ ile üretilmiş ve daha önce de farklı şekillerde servis edilmiş sahte içeriklerdir. Kamuoyunun yapay zekâ destekli bu tür spekülasyonlara karşı hassas ve dikkatli olması rica olunur" ifadelerine yer verildi.