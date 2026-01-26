DMM’den "Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların Türkçe talimatlarla koordine edildiği" iddiasına yalanlama

Haberin Devamı

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin Türkiye sınırlarına yönelik yasa dışı geçiş girişimlerinin engellendiği anlara ait olduğu ve 2021'de paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu görüntüler, Arapça ses de eklenerek montajlanıp kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulmuştur. Aynı coğrafyada asırlardır müşterek değerler paylaştığımız dost, kardeş ve komşularımızın bu tarz dezenformasyonlara karşı duyarlı ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir."