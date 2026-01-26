×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DMM'den "Sivas’ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı” iddiasına ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Dezenformasyon#Sivas#Mardin Plakalı Araç
DMMden Sivas’ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı” iddiasına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 20:33

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı" iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

Haberin Devamı

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı iddiası dezenformasyon içermektedir. Söz konusu görüntüler güncel değildir. 2024 yılına ait olup, bağlamından koparılarak kasıtlı olarak tekrar dolaşıma sokulmuştur. Toplumsal barış ve huzuru hedef alan, provokatif ve manipülatif içeriklerle kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu tür dezenformasyonlara karşı duyarlı ve dikkatli olunması önem arz etmektedir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dezenformasyon#Sivas#Mardin Plakalı Araç

BAKMADAN GEÇME!