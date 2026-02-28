×
HABERLERGündem Haberleri

DMM’den "Savaş başlıyor" iddiasına yalanlama

Güncelleme Tarihi:

#DMM#Dezenformasyon#Savaş İddiaları
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 23:05

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "savaş başlıyor" iddiasıyla vatandaşların çeşitli hazırlıklar yapması gerektiğine yönelik açıklamaların asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından, söz konusu iddiayla vatandaşların çeşitli hazırlıklar yapması gerektiğine yönelik ifadelerin dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Türkiye'nin güvenlik ve savunma süreçlerinin, ilgili kurumların koordinasyonunda etkin bir kapasiteyle yürütüldüğüne ve kamuoyunda paniğe neden olacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, "Toplumu korku, endişe ve kaosa sürükleme hedefiyle hareket eden bu hesaplara yönelik adli süreçler kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

 

