×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DMM’den "resmi olarak şehit kabul edilmeyen askerin ailesine maaş bağlanmadığı" iddiasına yalanlama

Güncelleme Tarihi:

#DMM Açıklaması#Şehitlik İşlemleri#Mehmetçik Ailesi
DMM’den resmi olarak şehit kabul edilmeyen askerin ailesine maaş bağlanmadığı iddiasına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 19:55

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya paylaşımlarında, "Şehidimiz var, dedikleri üsteğmen resmi olarak şehit kabul edilmemiş, ailesine maaş bile bağlanmamış" şeklindeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Haberin Devamı

 

 

DMM'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 2022'de yürütülen bir operasyonda, bahse konu Mehmetçiğin bulunduğu timin saldırıya uğradığı, kendisine veya naaşına ulaşılamadığı, yapılan tahkikat sonucunda görev esnasında hayatını kaybettiği kanaatine varıldığı belirtildi.

“MEHMETÇİĞİN AİLEYLE İKİ KEZ GÖRÜŞÜLDÜ”

Bunun üzerine oluşturulan heyetin Mehmetçiğin ailesiyle iki kez görüşerek bilgi verdiği ve şehitlik işlemleri için ailenin rızasının talep edildiği ancak ailenin bu talebi kabul etmediği bilgisi paylaşılarak şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanlığımız ailenin iradesi doğrultusunda bir resmi açıklama yapmamış, personel halen görevdeymiş gibi özlük haklarını, maaşını ve tüm tazminatlarını eksiksiz şekilde ödemeye devam etmiş, Mehmetçiğimizin ailesi herhangi bir mağduriyet yaşamamıştır. Naaşı bulunamayan kişilerle ilgili ölü kaydının düşülmesi ya da şehitlik statüsünün tanınması, yalnızca idarenin kararıyla değil, mevzuata uygun şekilde belgeler, aile rızası ve yargı kararlarıyla mümkündür. Süreç, yasal zeminde ve tarafların onayıyla yürütülmektedir. Bu konuda ileri sürülen mesnetsiz iddialar, hem hassas bir süreci istismar etmekte hem de Mehmetçiğimizin ailesinin mahremiyetini zedelemektedir."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#DMM Açıklaması#Şehitlik İşlemleri#Mehmetçik Ailesi

BAKMADAN GEÇME!