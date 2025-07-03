DMM'den Özel'in yargı mensuplarını hedef alan sözlerine ilişkin açıklama

Haberin Devamı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ı hedef alan tehditkar ifadelerinin, yargı mensuplarının bağımsızlığına yönelik kabul edilemez bir saldırı olduğu belirtildi.

"YARGIYA GÜVENİ SARSMAYA YÖNELİK AÇIK BİR DEZENFORMASYON FAALİYETİ"

Devam eden adli süreçleri "operasyon", "komplo" veya "siyasi intikam" gibi nitelemelerle çarpıtmanın, hukuki bir meseleyi siyasi zemine çekerek, adaletin tecellisini engelleme çabası olduğu ifade edilen açıklamada, İzmir'deki kentsel dönüşüm kooperatifleriyle ilgili yürütülen soruşturmanın, tamamen usulsüzlük iddiaları üzerine, bağımsız yargının kendi inisiyatifiyle başlattığı bir süreç olduğu hatırlatıldı.

Bu süreçte mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının da soruşturma kapsamında kamu görevinin gereğini yerine getirdiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Haberin Devamı

"Sayın Özel'in 'Akın Gürlek ile yarışan sonunda Akın Gürlek ile birlikte hesap verir' şeklindeki ifadesi, yargı makamlarına yönelik pervasız bir tehdit dilidir ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Devam eden bir adli soruşturma hakkında 'Erdoğan'ın hepsinden haberi var' şeklinde somut hiçbir delile dayanmayan iddialar, yargı süreçlerini siyasallaştırma ve kutuplaşmayı artırma amacını taşımaktadır. Hiç kimse, yargı mercilerini hedef göstererek, devam eden soruşturmalara etki etme veya yönlendirme hakkına sahip değildir. Gizlilik kararı olan dosyalar hakkında bilgi sahibi olunduğu iddiası, yargıya güveni sarsmaya yönelik açık bir dezenformasyon faaliyetidir.

"ADALETİN TECELLİSİNE GÜVENMEYE DAVET EDİYORUZ"

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde herkes, yargı önünde eşit ve adil bir şekilde yargılanma hakkına sahiptir. Geçmişteki yargılama süreçleri örnek gösterilerek, mevcut soruşturmaların hukuki niteliği tartışılamaz. Her dava kendi içinde, deliller ışığında değerlendirilir ve karara bağlanır. Siyasi liderleri, toplumsal barışı ve hukukun üstünlüğünü zedeleyecek söylemlerden kaçınmaya, yargı kararlarına saygı göstermeye ve yargı süreçlerine müdahale etmek yerine, adaletin tecellisine güvenmeye davet ediyoruz."