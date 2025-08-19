×
Gündem Haberleri

DMM’den ‘ormanların talan edildiği’ yönündeki iddialara yalanlama

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2025 21:46

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından Cumhurbaşkanı Kararı ile Samsun ve Zonguldak illerinde bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin olarak sosyal medya mecralarında ‘ormanların talan edildiği’ yönünde çıkan iddialar yalanlandı.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kararı ile Samsun ve Zonguldak illerinde bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin olarak sosyal medya mecralarında 'ormanların talan edildiği' yönünde dolaşıma sokulan iddialar gerçeği yansıtmamakta, dezenformasyon içermektedir. Devlet ormanları Hazine adına tescillidir ve bu alanlarda her türlü tasarruf Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Türkiye, Orman Genel Müdürlüğü’nün başarılı çalışmaları sayesinde son 20 yılda orman varlığını 2,6 milyon hektar artırmış bir ülkedir. Türkiye en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü ülkedir" denildi.

