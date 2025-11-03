×
DMM'den Nevşehir'de bir huzurevinin tadilat gerekçesiyle kapatılmasına ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

DMMden Nevşehirde bir huzurevinin tadilat gerekçesiyle kapatılmasına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2025 22:11

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Nevşehir'de bir huzurevinin tadilat gerekçesiyle kapatılmasının Bektaşi kültürünü zayıflatmaya yönelik bir adım olduğu yönünde yer alan iddiaların asılsız olduğunu, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, Nevşehir'de bir huzurevinin tadilat gerekçesiyle kapatılmasının Bektaşi kültürünü zayıflatmaya yönelik bir adım olduğu yönünde asılsız iddiaların yer aldığı belirtildi.

Söz konusu huzurevinde kalan yaşlıların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yangın güvenliği ve güçlendirme faaliyetleri için sakinlerin geçici süreyle yeni hizmete açılan Kapadokya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne taşınmasının kararlaştırıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tadilatların tamamlanmasının ardından huzurevi sakinleri yeniden eski yerlerine dönecektir. Sadece teknik boyutu olan bu konuya farklı anlamlar yüklenmesi, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bir çaba niteliği taşımaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş ve manipülatif amaçlarla paylaşılan içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

