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DMM’den NATO Zirvesi ile ilgili sahte paylaşımlara karşı uyarı

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#NATO Zirvesi#Dezenformasyon#Kamu Kurumları
DMM’den NATO Zirvesi ile ilgili sahte paylaşımlara karşı uyarı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 22:20

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi'ne ilişkin kamu kurumlarının isim ve logoları taklit edilerek hazırlanan sahte paylaşımlara ilişkin uyarıda bulundu.

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DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında ve iletişim kanallarında paylaşılan, "NATO Zirvesi Güvenlik Koordinasyon Merkezi" ibaresi bulunan, "öncelikli kurum çalışanları için başvuru portalı oluşturulduğunu" iddia eden görsel, belge ve içeriklerin tamamen sahte olduğu belirtildi.

Resmi makamlar bünyesinde bu isimle kurulmuş bir merkezin bulunmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görsellerde ve içeriklerde yer alan belge ve başvuru ekranı, ilgili resmi merciler tarafından hazırlanmış herhangi bir sisteme ait değildir. Kamu kurumlarının isim ve logoları taklit edilerek hazırlanan bu tarz sahte paylaşımlar, kamuoyunu yanıltmaya ve siber korsanlık yoluyla kişisel bilgileri ele geçirmeye yönelik girişimlerdir. Söz konusu sahte içerikleri üreten ve yayan odaklara yönelik gerekli adli süreçler ivedilikle başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın ve kamu çalışanlarımızın bu tür manipülasyonlara karşı yüksek hassasiyet ve dikkat göstermesi, gelişme ve duyuruları yalnızca yetkili kurumların resmi kanallarından takip etmesi önemle rica olunur."

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#NATO Zirvesi#Dezenformasyon#Kamu Kurumları

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