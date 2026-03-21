DMM'den 'KKTC karasularındaki denizaltından füze fırlatıldı' iddialarına ilişkin açıklama

Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2026 16:04

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı' iddiası dezenformasyon içermektedir" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'KKTC karasularındaki bir denizaltından çok sayıda füze fırlatıldı' iddiası dezenformasyon içermektedir.Türkiye veya KKTC karasularında yapılmış herhangi bir atış söz konusu değildir. Bahse konu görüntülerdeki atışların uluslararası sularda olduğu tespit edilmiştir. Kamuoyunun manipülasyon amacı taşıyan asılsız paylaşımlara itibar etmemesi; yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" 

Gözden KaçmasınHürmüzdeki asıl tehdit İşte İranın denizdeki kozları'Hürmüz'deki asıl tehdit!' İşte İran'ın denizdeki kozlarıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınABD-İsrail-İran savaşı son dakika gelişmeler: Natanz Nükleer Santrali hedef alındı Katz tarih verip tehdit ettiABD-İsrail-İran savaşı son dakika gelişmeler: Natanz Nükleer Santrali hedef alındı! Katz tarih verip tehdit ettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
