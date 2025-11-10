×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DMM’den Kanada’nın, CHP üyeliğini iltica başvurularında kabul gerekçesi olarak değerlendirdiği iddiasına ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#DMM Açıklaması#Kanada Göçmenlik Politikası#CHP Üyeliği
DMM’den Kanada’nın, CHP üyeliğini iltica başvurularında kabul gerekçesi olarak değerlendirdiği iddiasına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 19:05

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Kanada’nın, CHP üyeliğini göçmenlik veya iltica başvurularında kabul gerekçesi olarak değerlendirmeye başladığı' yönündeki iddianın dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

Haberin Devamı

 

DMM'den, bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında 'Kanada’nın, CHP üyeliğini göçmenlik veya iltica başvurularında kabul gerekçesi olarak değerlendirmeye başladığı' yönünde paylaştığı iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve dezenformasyon içerdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kanada Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’ye ilişkin ülke raporlarında ya da yayımladığı bilgi notlarında, Türkiye’deki herhangi bir siyasi partinin baskı altında bulunduğuna dair herhangi bir unsur yer almamaktadır. Dolayısıyla, göçmenlik veya iltica başvurularında Türkiye’de bir siyasi partiye üye olmanın tek başına bir kriter oluşturması söz konusu değildir. Kanada Büyükelçiliği de söz konusu iddiaları yalanlamakta, Kanada göçmenlik yasası veya politikasında herhangi bir Türk siyasi partisine üye olmanın mülteci statüsü ya da sığınma hakkı için tek başına yeterli bir gerekçe olarak sınıflandırılmadığını açıkça ifade etmektedir. Kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi, resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmelerin dikkate alınması önem arz etmektedir."

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#DMM Açıklaması#Kanada Göçmenlik Politikası#CHP Üyeliği

BAKMADAN GEÇME!