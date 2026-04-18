×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DMM'den Kahramanmaraş'taki saldırının failine ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2026 16:45

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya mecralarında ve dijital platformlarda, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen elim hadisenin failinin ölmediğine dair dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında ve dijital platformlarda, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen elim hadisenin failinin ölmediğine dair dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu saldırganla ilgili adli ve tıbbi süreçler tamamlanmış; şahıs 16 Nisan 2026 tarihinde gömülmüştür.

Resmi kayıtlarla sabit olan bu gerçeğin aksine yapılan paylaşımlar; toplumsal hassasiyetleri istismar etmeyi, devlet-millet arasındaki güven bağını zedelemeyi, milli birlik ve bütünlüğümüzü sarsmayı isteyen bilinçli birer algı operasyonu ve kara propaganda faaliyetidir. Hukuk devletinin gereği olarak, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan ve toplumsal barışı tehdit eden bu tür içeriklerin sorumluları hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı hassas olunması; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur" denildi.

BAKMADAN GEÇME!