DMM'den iklim endeksine ilişkin dezenformasyon uyarısı

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DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan 'Türkiye iklim endeksinde geriledi' yönündeki art niyetli iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlamaktadır. İddialara konu değerlendirme, resmi bir Birleşmiş Milletler (BM) raporu veya verisi değildir; Almanya menşeli iki kuruluşun kendi belirledikleri subjektif ölçütlere dayanan bir çalışmadır. Endeksteki iklim politikaları puanı, somut ve şeffaf verilere değil, sınırlı sayıda uzmanın görüşlerine dayanmaktadır. Bu dar kapsamlı görüşler, Türkiye’nin iklim politikasının bütününü ve sahadaki gerçekliği hiçbir şekilde temsil etmemektedir. Ağustos 2026 sonu itibarıyla yenilenebilir kaynakların toplam kurulu gücümüzdeki payı yüzde 62,9 seviyesine ulaşmıştır. Son 1 yıldaki net kapasite artışının yüzde 88,1'i doğrudan yenilenebilir enerjiden kaynaklanmıştır. 2026 yılının ilk yarısında üretilen elektriğin yüzde 61,5'i yenilenebilir kaynaklardan sağlanmıştır. Güneş enerjisi kurulu gücümüz, 2022 yılında 9,5 gigavat iken bugün 28 gigavata yükselmiştir. Türkiye; İklim Kanunu’nu yürürlüğe koymuş, Emisyon Ticaret Sistemi’ni kurmuş ve 2053 net sıfır emisyon hedefini resmi olarak benimsemiştir. Ayrıca COP31 Başkanı olarak küresel iklim mücadelesindeki liderliğini ve kararlılığını tüm uluslararası platformlarda sürdürmektedir. Kamuoyunun ülkemizi hedef alan maksatlı ve asılsız paylaşımlara karşı dikkatli ve hassas olması önemle rica olunur" denildi.