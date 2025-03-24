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DMM'den Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'le ilgili "istifa" iddialarına yalanlama

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Şimşek#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#DMM
DMMden Hazine ve Maliye Bakanı Şimşekle ilgili istifa iddialarına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2025 00:23

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş" şeklindeki iddianın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş" iddialarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iddia edildiği gibi bir beyanının bulunmadığını açıklamıştır. Ekonomi programının hedeflerine ulaşabilmesi adına tüm yetkili kişi ve kurumlar, çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz."

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#Mehmet Şimşek#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#DMM

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