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DMM’den Güvenpark’ta eylem yapan er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi’ne alınmadığı iddialarına ilişkin açıklama

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#DMM Açıklaması#Gazi Uyum Evi#Ankara Güvenpark Eylemi
DMM’den Güvenpark’ta eylem yapan er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi’ne alınmadığı iddialarına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 21:01

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı paylaşımlarda yer alan ‘Ankara Güvenpark’ta eylem yapan er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi’ne alınmadığı’ yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

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DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, ‘Ankara Güvenpark’ta eylem yapan er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi’ne alınmadığı’ yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Ankara Bilkent’te bulunan Gazi Uyum Evi, tüm gazilerimizin kullanımına amasız ve fakatsız açıktır. Tesis, gazilerimizin rehabilitasyonu ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kesintisiz hizmet vermeyi sürdürmektedir. Söz konusu tesise erişimle ilgili tek kısıtlama, gazi unvanı taşımayan kişilerin girişine yönelik mevzuat gereği uygulanan güvenlik protokolleridir. Kamuoyunu yanıltmak ve gazilerimiz üzerinden algı operasyonu yürütmek amacıyla dolaşıma sokulan bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur” denildi. (DHA)

 

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#DMM Açıklaması#Gazi Uyum Evi#Ankara Güvenpark Eylemi

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