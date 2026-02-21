×
DMM'den 'gereksiz platin takıldı' iddialarına açıklama

#DMM#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Diyarbakır
DMMden gereksiz platin takıldı iddialarına açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 19:10

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Diyarbakır'da bir hastanede vatandaşlara ihtiyaç olmadığı halde ameliyatla platin takıldığına dair iddiaların 2024 yılına ait olduğunu açıkladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Diyarbakır'da bir hastanede vatandaşlara ihtiyaç olmadığı halde ameliyatla platin takıldığına dair iddialara ilişkin açıklama yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Diyarbakır'da bir hastanede vatandaşlara ihtiyaç olmadığı halde ameliyatla platin takıldığına dair paylaşımların çarpıtılarak yeni bir gelişmeymiş gibi dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Söz konusu hususlara ilişkin olarak 2024 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından resen inceleme başlatılmış; yürütülen soruşturmalar kapsamında da ilgililer hakkında devlet memurluğundan çıkarılma dahil gerekli ceza ve yaptırımlar uygulanmıştır. Dolayısıyla göz ardı edilen ya da yeni ortaya çıkan bir durum bulunmamaktadır. Tamamlanmış bir sürecin çarpıtılarak yeniden servis edilmesi kamuoyunu yanıltmaya yönelik kasıtlı bir manipülasyondur."

#DMM#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#Diyarbakır

