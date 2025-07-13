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DMM'den Galata Kulesi'nde çekilen videoyla ilgili açıklama

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#DMM Açıklaması#Galata Kulesi#Dezenformasyon
DMMden Galata Kulesinde çekilen videoyla ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 20:36

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Galata Kulesi'nde çekilen bir videoya ilişkin bazı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan yorum ve iddiaların, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu açıkladı.

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DMM'den yapılan açıklamada, Galata Kulesi'nin her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildiği, yapının tarihiyle ilgili bilgiye, farklı dillerde rehberlik yapabilen personel ve QR kod destekli dijital sistemler aracılığıyla kolayca erişilebildiği vurgulandı.

“KÜLTÜREL VE TURİSTİK DEĞERLERİMİZİ HEDEF ALDIĞI AÇIKTIR”

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Galata Kulesi'nde çekilen bir videoya ilişkin bazı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan yorum ve iddialar, kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Görüntülerde yer alan kişiler güvenlik görevlisidir, görevleri ziyaretçi güvenliğini sağlamak ve yönlendirme desteği sunmaktır. Tarihi bilgi aktarmak bu personelin sorumluluğu değildir. Sadece belli bir ana ait görüntüler üzerinden oluşturulan olumsuz algılar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür içeriklerin kültürel ve turistik değerlerimizi hedef aldığı açıktır. Kamuoyunu yanıltıcı içeriklere karşı dikkatli olmaya, doğru ve teyitli bilgilere itibar etmeye davet ediyoruz."

 

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#DMM Açıklaması#Galata Kulesi#Dezenformasyon

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