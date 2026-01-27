×
HABERLERGündem Haberleri

DMM'den Ermenistan askerlerinin ailelerine yardım iddiasına yalanlama

Güncelleme Tarihi:

#Ermenistan#Asker Ailesi#Yardım Yalanlaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2026 10:20

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine ve toplumun yardıma muhtaç kesimlerine 10 milyon dolar maddi yardım yapacağı iddiasına yalanlama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM) tarafından X platformu üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan; ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine ve toplumun yardıma muhtaç kesimlerine 10 milyon dolar maddi yardım yapılacağını'' içeren bir kararname imzaladığına ilişkin iddialar tamamen asılsızdır.

Kamuoyunun ülkemizi ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini hedef alan dezenformasyonlara itibar etmemesi; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.

