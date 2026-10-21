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DMM'den Doğu Akdeniz ve Libya mutabakatına ilişkin dezenformasyon uyarısı

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#Doğu Akdeniz#Libya Mutabakatı#Dezenformasyon
DMMden Doğu Akdeniz ve Libya mutabakatına ilişkin dezenformasyon uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 17:20

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı hedef alarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırdığı yönündeki iddiaların açık bir manipülasyon ve dezenformasyon olduğunu duyurdu.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de meşru haklarını korumaya kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, Libya ile yapılan deniz yetki alanları anlaşmasını çarpıtarak algı oluşturmaya çalışan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

DMMden Doğu Akdeniz ve Libya mutabakatına ilişkin dezenformasyon uyarısı

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Anlaşması’nı hedef alarak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’i istikrarsızlaştırdığını iddia eden paylaşımlar kamuoyunu manipüle etmeye yönelik açık bir dezenformasyondur. İki egemen devletin meşru haklarını korumak amacıyla imzaladığı bu anlaşma; taraf ülkelerin onay süreçlerinden geçmiş, uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkelerine tamamen uygun şekilde yürürlüğe girmiştir. Doğu Akdeniz’i çatışma alanı haline getirmeye çalışan ve taraf olmadığı deniz yetki alanlarında hukuksuz tasarruflarda bulunan odakların Türkiye’yi hedef alması, kendi ihlallerini örtbas etme çabasıdır. Türkiye, her zaman ve her yerde olduğu gibi Doğu Akdeniz’de de barıştan, istikrardan ve hakkaniyetten yana olmaya devam etmektedir. Bölgede her türlü hukuku ve normu ayaklar altına alanların, egemen devletlerin meşru anlaşmalarını hedef alan asılsız iddialarına itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

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#Doğu Akdeniz#Libya Mutabakatı#Dezenformasyon

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