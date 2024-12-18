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DMM'den "DAEŞ üyelerine tahliye" iddialarına yalanlama

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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#DAEŞ Üyeleri#Tahliye
DMMden DAEŞ üyelerine tahliye iddialarına yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 22:39

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "DAEŞ üyelerine tahliye" iddialarını yalanlandı. Yapılan açıklamada, "Tahliye edilen söz konusu 6 sanık 8 yıldır tutuklu olup, saldırının faili değillerdir." ifadelerine yer verildi.

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi." haberinin çarpıtmalara sebebiyet verdiği tespit edilmiştir.

Söz konusu haberler kamuoyunda, "terör saldırısının failleri serbest bırakılmış" gibi bir algıya neden olmaktadır.

Ancak tahliye edilen söz konusu 6 sanık 8 yıldır tutuklu olup, saldırının faili değillerdir. Bu kişiler, örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılanmaktadırlar. 6 sanığa isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verilmiştir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi#DAEŞ Üyeleri#Tahliye

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